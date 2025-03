Apple pripravlja umetno inteligentnega zdravnika

Apple naj bi pod kodnim imenom Project Mulberry razvijal orodje, ki bi lahko delovalo kot osebni UI zdravnik.

Nova aplikacija, neuradno poimenovana Health+, bo povezovala podatke iz Apple Watch in drugih naprav ter uporabniku nudila zdravstvena priporočila. Tako bi lahko na primer ura zaznala znake povišanega krvnega tlaka in predlagala spremembo prehrane. Apple sodeluje z interno ekipo zdravnikov in načrtuje vključitev strokovnjakov z različnih področij, ki bodo ustvarjali izobraževalne videovsebine. Zanimivo je, da se Apple prvič podaja tudi na področje sledenja prehrani, kjer se bo spopadel s konkurenti, kot sta MyFitnessPal in Noom. Nova funkcionalnost bi omogočala bolj celosten nadzor nad življenjskim slogom uporabnikov. Aplikacija bo igrala tudi vlogo osebnega trenerja, saj bo kamera telefona iPhone zaznavala gibanje med vadbo in predlagala izboljšave tehnike.

Napovedi niso nepričakovane. Tehnološki vizionarji, kot je Bill Gates, že dolgo napovedujejo, da bo umetna inteligenca revolucionirala zdravstveno svetovanje. Tudi sam izvršni direktor Appla, Tim Cook, je leta 2019 dejal, da bo zdravje morda najpomembnejši prispevek podjetja človeštvu. Projekt naj bi vodila zdravnica Dr. Sumbul Desai, trenutno vodja Applove zdravstvene divizije, močno pa je vključen tudi operativni direktor Jeff Williams. Če bo Applu uspelo izpolniti ambiciozne napovedi, nas morda res čaka svet, kjer bo preventivna zdravstvena skrb del vsakdana, vedno dosegljiva, prilagojena posamezniku in brez potrebe po fizičnem obisku ambulante.

Če bo šlo vse po načrtih, bi lahko prve funkcionalnosti uporabniki preizkusili že v sistemu iOS 19.4, ki naj bi izšel sredi leta 2026.