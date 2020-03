Apple pripravlja računalnike s procesorji ARM

Govorice o Applovem prehodu iz arhitekture x86 na ARM se vse bolj ogrevajo, po novih podatkih naj bi leta 2021 prišli tako prenosniki kot namizni računalniki s temi procesorji.

Po besedah analitika Ming-chi Kuo naj bi Apple s tem znižal ceno procesorjev za 40 do 60 odstotkov (odvisno od procesorja), hkrati naj bi dobili občutno več fleksibilnosti. Procesorji ARM imajo pred x86 (te izdelujeta skoraj izključno Intel in AMD) prednost v porabi energije, zato so močnejši modeli popularni v pametnih telefonih, bolj osnovne modele pa najdemo v kopici drugih naprav, od tiskalnikov do usmerjevalnikov, pametnih urah in drugih pametnih napravah.

Zaradi energetske varčnosti se je doslej govorilo predvsem o Applovem prehodu pri prenosnikih, prvič pa se sedaj resneje omenjajo tudi možnosti prehoda pri namiznih računalnikih. Sumimo, da bodo tu najprej na vrsti cenejši računalniki, denimo Mac Mini in vstopni modeli iMac, s časom pa tudi zmogljivejši iMac Pro in Mac Pro. Pravzaprav bo zanimivo spremljat, česa so sposobni procesorji ARM, če imajo resno zaledje v zmogljivi hladilni rešitvi in odprte možnosti pri napajanju.

Tak prehod bo sicer zalogaj tudi s stališča programske opreme. Apple je podoben prehod nazadnje izvedel leta 2006, ko so iz procesorjev PowerPC prešli k Intelu. K takemu prehodu bi lahko namigoval tudi vse bolj samostojen sistem iPadOS, ki je bil uradno odcepljen od iOS septembra lani, ta ima vse več funkcij, znanih iz klasičnih osebnih računalnikov, denimo podporo za miši in sledilne ploščice.