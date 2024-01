Apple pripravlja največjo posodobitev operacijskega sistema iOS doslej

Apple bo junija na konferenci WWDC predstavil operacijski sistem iOS 18, za katerega poznavalci menijo, da bo ena največjih posodobitev v zgodovini podjetja.

Bloomberg je že novembra poročal, da bo iOS 18 najbolj ambiciozna in privlačna posodobitev mobilnega operacijskega sistema doslej. Osrednjo vlogo v njej bo odigrala umetna inteligenca. Digitalna pomočnica Siri bo pametnejša in bo do obisti izkoriščala nov AI sistem, ki vključuje tehnologijo velikih jezikovnih modelov. Aplikacija Messages bo znala odgovarjati na vprašanja in samodejno pisati sporočila, Music bo generirala pametne sezname predvajanja, dodatne pomoči pa bomo deležni tudi pri ustvarjanju dokumentov, preglednic in predstavitev v Pages, Numbers in Keynote. Umetna inteligenca bo stregla celo razvijalcem pri razvoju v okolju Xcode in jim omogočala hitrejše pisanje novih aplikacij. Operacijski sistem, kodno poimenovan Crystal, bo tako vseboval ambiciozne spremembe na vseh področjih in popolnoma spremenil način uporabe Applovega telefona iPhone.