Apple pripravlja MacBook Pro s še zmogljivejšim procesorjem ARM

V spletu so se pojavile govorice, po katerih naj bi Apple pripravljal 16-palčni prenosnik MacBook Pro z zmogljivejšim procesorjem ARM, imenovanim M1X.

V trenutno aktualni številki Monitorja smo preizkusili novi Apple MacBook Air z ARM procesorjem M1, ki nas je navdušil, predvsem z razmerjem varčnosti in zmogljivosti. Prihajajoči MacBook Pro pa naj bi imel še nadgrajeno različico tega procesorja, z 12 jedri – osem naj bi bilo zmogljivih, štiri pa varčna. Trenutni MacBook Air, Mac Mini in 13-palčni MacBook Pro uporabljajo omenjeni procesor M1 z 8 jedri, od tega so štiri zmogljiva in štiri varčna.

Apple ima trenutno v prodajnem programu 16-palčni MacBook Pro z Intelovimi procesorji, najzmogljivejši med njimi je 8 jedrni Core i9. Sodeč po dosedanjih izkušnjah z novim prenosnikom MacBook Air in njegovim procesorjem M1, bi lahko bil nadgrajeni M1X res občutna nadgradnja v primerjavi z Intelovimi procesorji. Povpraševanje po novih Applovih prenosnikih je sicer res veliko, tudi v Sloveniji prodajalci ne pomnijo takšnega navala.