Objavljeno: 6.3.2025 07:00

Apple prenovil MacBook Air s čipi M4

Apple je predstavil osvežene prenosnike MacBook Air, ki so dobili nove čipe M4, novo barvno varianto in nižjo ceno. Po novem se cene 13-palčnega modela začnejo pri tisoč dolarjih, 15-palčni pa bo še dvesto dolarjev dražji.

Z novimi čipi M4 se postavljajo ob bok drugim Applovim napravam, ki te čipe že imajo, med njimi Mac Mini, iMac in MacBook Pro. Dizajn je enak kot v prejšnji generaciji, so pa dodali malenkosti, kot je podpora za dva zunanja zaslona.

Osnovni čip M4 ima 10 jeder CPU in osem jeder GPU. V najcenejšem modelu najdemo še 16 GB pomnilnika in 256 GB prostora, kar je premalo. Seveda ga lahko nadgradimo vse do 32 GB RAM-a in 2 TB prostora, kar pa ni poceni. Tudi grafičnih jeder je lahko deset.

Omenjali smo novo barvo, kar ni tehnološki dosežek, je pa vseeno lep dodatek. Nova barvna kombinacija je nebeško modra.