Objavljeno: 27.2.2025 05:00

Apple prelomil obljub in ukinil šifriranje v Veliki Britaniji

Apple je za nove uporabnike v Veliki Britaniji že onemogočil šifriranje vsebin, ki so shranjene v iCloudu, za obstoječe uporabnike pa bo to na vrsti kmalu. Praktično nikoli se ne zgodi, da bi Apple namenoma poslabšal ukrepe za zaščito zasebnosti uporabnikov, a to pot druge možnosti niso imeli, saj jih je k temu prisilila država.

Leta 2022 je Apple Britancem ponudil ADP (Advanced Data Protection), ki je šifriral (end-to-end) podatke v iCloudu. S tovrstnim šifriranjem ima dostop le uporabnik, videti jih ne more niti upravljavec infrastrukture, torej Apple. To ne pomeni le, da vam Apple težko pomaga, če izgubite geslo oziroma ključ za dostop, pomeni tudi, da Apple ne more izpolniti sodnih odredb za razkritje podatkov.

In britanska vlada tega ne mara. Zato so januarja izdali odredbo po zakonu o pooblastilih v preiskovalnih dejanjih, ki od Appla zahteva ukinitev šifriranja. Apple ni imel druge možnosti kot spoštovati odločitev. Čeprav so v bran stopili številne organizacije, podjetja in varuhi zasebnosti, za zdaj vlada ostaja neomajna.

Nekateri posebej občutljivi podatki še vedno ostajajo šifrirani. To so gesla, sporočila, podatki o transakcijah in zdravstveni podatki. Šifrirani so tudi pogovori po FaceTimeu in sporočila v iMessages.