Objavljeno: 9.9.2025 20:00

Apple predstavil svojo najboljšo pametno uro

Apple Watch Ultra 3 prinaša 5G, daljšo baterijo in opozorila za visok krvni tlak

Apple je predstavil novo generacijo svoje športne pametne ure Apple Watch Ultra 3, ki zdaj podpira 5G, ima daljšo življenjsko dobo baterije in novosti na področju zdravja in povezljivosti. Ura Ultra 3 je s predhodnico po velikosti enaka, a ima večji zaslon zaradi zmanjšanih robov. Nova različica omogoča do 42 ur delovanja z enim polnjenjem in vključuje satelitsko povezljivost, kar je uporabno v primerih, ko ni signala. Med novimi funkcijami sta zaznavanje znakov kronično povišanega krvnega tlaka in ocena kakovosti spanja, ki dopolnjujeta dosedanje zdravstvene funkcije ure. Prednaročila so že na voljo, javna prodaja pa se začne 19. septembra. Osnovna cena ostaja 800 ameriških dolarjev (v Evropi od dobrih 800 evrov naprej), na voljo pa bo v naravnem ali črnem titanovem ohišju.

Poleg nove ure Apple jeseni uvaja še posodobitev sistema watchOS 26, ki prinaša funkcijo Workout Buddy z umetno inteligenco, izboljšan prikaz podatkov prek funkcije Smart Stack, novo gesto za zapiranje obvestil z gibom zapestja ter svežo oblikovalsko podobo Liquid Glass, ki se bo razširila tudi na druge Applove naprave.