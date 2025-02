Apple predstavil robotsko svetilko

Ekipa inženirjev pri Applu je razvila namizno svetilko, ki pametno osvetljuje prostor in hkrati komunicira z uporabnikom na izrazit in človeški način.

Applova svetilka se lahko premika, zaznava zvoke, se odziva na geste in celo preverja vremensko napoved. Navdih za projekt je bila animirana svetilka Luxo Jr. iz legendarnega kratkega filma studia Pixar. Tako kot Luxo Jr. tudi Applova svetilka izraža različna razpoloženja, se umakne, ko je presenečena, ali pa se približa, ko jo uporabnik pokliče. Sama se premakne, da bolje osvetli predmet, ki ga uporabnik preučuje, ali celo zapleše, ko zazna glasbo. Opremljena je z mikrofonom, zvočnikom, kamero in majhnimi motorji, ki ji omogočajo premikanje.

Raziskovalci verjamejo, da prihodnost robotike ni nujno zgolj na razvoju humanoidnih robotov, temveč bi lahko temeljila tudi na dodajanju osebnosti vsakdanjim napravam, kot so svetilke in drugi gospodinjski pripomočki. Predstavljeni prototip je zanimiv korak v smeri pametnih naprav s pridihom umetne inteligence, ki ne služijo le funkcionalnosti, ampak tudi izboljšujejo interakcijo med človekom in tehnologijo.

RVUebFVRXmA