Apple predstavil novosti, med njimi ni iPhonov

Apple je na dogodku, ki je potekal prek spleta, predstavil nove pametne ure in dva nova iPada. iPhonov med tokratnimi novostmi ni bilo.

iPad osme generacije je na videz skoraj enak kot dosedanji model (zaslon ima diagonalo 10,2 palca), vendar ima vgrajen novejši procesor - A12 Bionic. Apple zatrjuje, da je 40% hitrejši kot njegov predhodnik, grafični podsistem pa naj bi bil kar dvakrat hitrejši.

Večjih novosti je bil deležen iPad Air. Ta sedaj spominja na iPad Pro, ima zaslon diagonale 10,9 palca (ločljivost 2360 × 1640 pik), njegov bralnik prstnih odtisov pa je sedaj prvič nameščen na posebni tipki (prepoznavanje obraza, ki ima nameščeno masko, pač ne deluje). Ta iPad ima novejši procesor A14 Bionic, ki je hitrejši od predhodnika, hkrati pa tudi varčen; tudi zato, ker je narejen v 5 nm litografiji. Procesor vsebuje tudi 16-jedrni procesor za strojno učenje. Zanimivo je, da ima tudi iPad Air (kot model Pro) po novem priključek USB-C.

Pametna ura Apple Watch Series 6 ima vgrajeno tipalo, ki naj bi s pomočjo infrardeče svetlobe znalo izmeriti stopnjo kisika v krvi. Nov je procesor S6, ki temelji na A13 Bionic, programsko je dodana možnost povezovanje ure (ki jo nosijo otroci) z iPhonom staršev.

Omenimo še Apple Watch SE, ki je na zunaj enaka kot »polnokrvna« ura Series 6, le, da ima vgrajen lanski procesor S5 in je brez nekaterih naprednih tipal (EKG, stopnja kisika v krvi…). Seveda bo temu primerno cenejša.

Hkrati z novimi napravami so od danes na voljo tudi novi operacijski sistemi – iOS 14, iPadOS 14, WatchOS 7 in TVOS 14. To je prvič, da je nov iOS na voljo še preden je bil predstavljena tudi nova generacija iPhonov.