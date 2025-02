Apple predstavil iPhone 16E

Apple je uradno predstavil novi iPhone 16E, ki prinaša številne spremembe, vključno z odstranitvijo klasičnega gumba Home in Touch ID.

Novi model, ki stane 600 ameriških dolarjev, ima procesor A18, podpira Apple Intelligence in uporablja Face ID v zarezi namesto Dynamic Islanda. Telefon iPhone 16E temelji na oblikovanju serije 14, ima 6,06-palčni OLED zaslon in je velik skoraj kot standardni iPhone 16. V primerjavi s prejšnjimi SE modeli je večji, saj Apple ne ponuja več bistveno manjšega telefona. Na voljo je prilagodljiv gumb Action Button, a manjka novi gumb Camera Control. Pomembna novost je zamenjava priključka Lightning z USB-C, kar je nujno za prodajo v EU. Vendar pa telefon ne podpira MagSafe dodatkov in ima omejeno brezžično polnjenje (Qi do 7,5 W, kar je počasneje od 25 W pri dražjih modelih). Na zadnji strani se nahaja samo ena 48 MP kamera, kar je največja razlika v primerjavi z ostalimi modeli.

Telefon bo uradno na voljo 28. februarja.