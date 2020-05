Apple pravi, da se počasi prebujamo

Tako kot ima podatke o navadah uporabnikov telefonov Google, jih ima tudi Apple. In njihovi podatki kažejo, da se svet počasi prebuja iz karantene.

Pisali smo že o statističnih podatkih o mobilnosti uporabnikov, ki uporabljajo Googlove storitve. Google je v začetku aprila sestavil poročila, ki bolj ali manj za vse države sveta prikazujejo, kako se je svet v začetku karantene COVID-19 ustavil. Poročila so seveda anonimizirana in agregirana, na voljo pa so v statični obliki, v datotekah PDF.

Čeprav med manj obveščenimi krožijo informacije, da so taka poročila nekaj, kar lahko sestavi le Google, ki »vse beleži in vse ve«, v resnici to zmore še marsikdo. Denimo (vsi) mobilni operaterji, pa tudi – Apple. Apple, ki se že od nekdaj poskuša distancirati od zbiranja osebnih podatkov, kot se jih gredo vsi veliki igralci na trgu.

Kakorkoli, v tem primeru so anonimizirani in agregirani podatki o gibanju uporabnikov, ki jih Apple pridobiva iz uporabe aplikacije Apple Maps, koristni. V živo (torej ne preko vnaprej narejenih poročil PDF) jih lahko spremljamo na spletni strani Mobility Trends Reports. Tam lahko vidimo, da se svet v zadnjem tednu začenja prebujati iz karantene, najbolj očiten »skok navzgor« pa prikazujejo uporabniki v ZDA.

Postopno prebujanje kaže tudi Slovenija, čeprav stopnja spremembe gibanja ni tako zelo očitna, kot v ZDA. Podatki za Slovenijo seveda tudi niso tako natančni, saj je po raziskavi Statcounter pri nas le okoli 17% uporabnikov z Applovimi telefoni (Samsungovih je denimo 40%, Huaweievih pa 28%).