Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
novice
Objavljeno: 13.10.2025 07:00

Apple povišal razpisane nagrade za odkritje ranljivost na dva milijona dolarjev

Apple se je sicer podjetjem, ki izvajajo programe za nagrajevanje raziskovalcev, ki odkrijejo in odgovorno prijavijo ranljivosti v programski opremi, pridružil sorazmerno pozno šele leta 2020. A odtlej so izplačali 35 milijonov dolarjev za več kot 800 odkritih lukenj, sedaj pa bodo višino nagrad še podvojili.

Najvišja dosegljiva nagrada bo odslej znašala dva milijona dolarjev, a bo za njeno osvojitev treba dokazati res veliko. Toliko nudijo za odkrite ranljivost, ki lahko uporabnika prizadenejo brez njegovega sodelovanja ali interakcije (zero-click), torej mu na daljavo prevzamejo nadzor nad napravo. Za manj hude ranljivosti so ponujene nagrade seveda manjše.

Oddaljeni napad z enim klikom uporabnika je vreden milijon dolarjev, isto velja za brezžični napad v bližini, vdor v iCloud več uporabnikov in ranljivost v WebKitu. Nagrade potem padajo vse do tisočaka za koristne informacije. Za večino najhujših razpisanih ranljivosti še niso nikoli dobili nobene prijave, kar štejejo kot dokaz za varnost svojih izdelkov. A če jo odkrijete vi, lahko dobro zaslužite.

Apple

Več novic

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

Najbolj brano

  • <span><span>Telefone nam bodo prodajali še brez kablov</span></span>

    Telefone nam bodo prodajali še brez kablov

    ​​Sony je s svojim novim modelom pametnega telefona Xperia 10 VII dvignil precej prahu.

    novice
    Objavljeno: 9.10.2025 14:00
  • Uvodnik - Telefon 'AI'

    Uvodnik - Telefon 'AI'

    Včasih me kdo vpraša: »Kaj je sploh ta umetna inteligenca na telefonih, ki jo menda vsi zdaj imajo, na kaj je treba paziti pri nakupu?« Naj poskusim odgovoriti.

    Fokus
    Objavljeno: 30.9.2025 | Avtor: Matjaž Klančar | Monitor Oktober 2025
  • Miške so lahko tudi prisluškovalne naprave!

    Miške so lahko tudi prisluškovalne naprave!

    Mikrofoni ne počno nič drugega kot zaznavajo potovanje zvočnih valov po mediju, ki je običajno zrak. A na enak način se zvok širi tudi po trdninah, kar ni le znanstvenofantastični način prisluškovanja. Raziskovalci s kalifornijske univerze v Irvinu so pokazali, da lahko tudi zmogljive igričarske miške delujejo kot prisluškovalna naprava.

    novice
    Objavljeno: 8.10.2025 05:00
  • Windows 11 ne bo možno namestiti brez interneta in spletnega profila

    Windows 11 ne bo možno namestiti brez interneta in spletnega profila

    Ni skrivnost, da Microsoft resnično motijo namestitve in uporaba Windows brez spletnih profilov. Že doslej so takšno, lokalno uporabo oteževali, sedaj pa so naredili še korak naprej. V novi testni verziji Windows 11 so onemogočili vse znane načine za izogibanje spletnemu profilu.

    novice
    Objavljeno: 8.10.2025 07:00
  • <span><span>Umetna inteligenca bo nadomestila Excel</span></span>

    Umetna inteligenca bo nadomestila Excel

    Kljub milijonom, vloženim v sodobno programsko opremo, številne finančne ekipe še vedno za zaključevanje računov in usklajevanje številk, zlasti med pripravami na revizije, uporabljajo Excel. 

    novice
    Objavljeno: 29.9.2025 15:00
  • Kako onesposobiti mobilno omrežje milijonske metropole

    Kako onesposobiti mobilno omrežje milijonske metropole

    Mobilna omrežja, ki v današnjem svetu predstavljajo ključno infrastrukturo, je sorazmerno enostavno mogoče povsem onesposobiti, ne da bi se jih fizično dotaknili. Najpreprostejši napad je preobremenitev, za kar potrebujemo zgolj zadosti kartic SIM, ki jih uporabimo za zasutje omrežja s prometom. Takšno opremo so nedavno odkrili v New Yorku in okolici.

    novice
    Objavljeno: 6.10.2025 07:00
Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice

Arhiv

Najnovejša številka revije

Oktober 2025 Prelistaj! Spletni nakup Arhiv številk
Oktober 2025

Uvodnik
Telefon 'AI'

Mnenja
IFA 2025 - Problem so ideje, ne tehnologija Pro et contra - banke ali neobanke? Skrivnostni dnevnik sitnega naročnika

Nove tehnologije
Sto terabajtov na disk! Ta glas mi je pa znan … Takojšnja nakazila

Fokus
Tehnologija v službi oblasti Uvodnik - Telefon 'AI'

Dosje
Alarm prek telefona Inženiring za naslednje desetletje Moora Iztrebljevalci virusov

Monitor Pro
Industrijska revolucija, petič Internet stvari(tev) Mi, roboti?

Na zvezi
Naj Kitajska spet postane veličastna

Zgodovina
Računalniške komunikacije v Sloveniji Škatla X

Odprta scena
Kariera v IT

Telefoni
Evolucija v Googlovem tempu

Preizkusi
Ključavnica z napako Ko ure ni treba polniti vsak dan Osebna izkaznica na telefonu Posodi mi avto Tudi ceneje gre

Nasveti
Kaos in zmeda Tiktak triki

Mobilno
Aplikacije za uro Apple Watch Najboljše na Androidu Najboljše na iPhonu Nočne svetilke

Kupite dostop do aktualne številke:

5,99 EUR mesečni zakup

 
  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.


Več o piškotkih in nastavitve piškotkov