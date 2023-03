Apple postal banka in ponudil minikredite

Apple je že marsikaj, sedaj pa je postal prava banka. Prek podružnice Apple Financing LLC so ponudili storitev plačevanj na obroke pri uporabi Apple Pay. Odslej lahko zneske do 1000 dolarjev razkosamo na štiri dele.

Da se obeta storitev, ki se uradno imenuje Apple Pay Later, so najavili že junija lani. Pričakovali smo jo že septembra z iOS in iPadOS 16, a se je zataknilo pri razvoju. Kakorkoli že, sedaj je storitev tu, a le za srečne izbrance. Za zdaj deluje v ZDA, če imamo iOS 16.4 ali iPadOS 16.4 in smo bili med naključno izbranimi preizkusnimi zajčki. Sčasoma bodo dostop dobili še ostali.

Apple Pay Later uporabnikom omogoča, da zneske od 50 do 1000 dolarjev razdelijo na štiri obroke. Te plačajo v šestih tednih, torej četrtino takoj, nato pa naslednje četrtine vsaka dva meseca. Pri tem ne plačajo nobenih obresti ali provizij, prav tako pa se jim ne poslabša kreditna ocena. Bo pa Apple uporabo storitve sporočal bonitetnim agencijam.

S tem Apple uvaja še eno storitev, s katero uporabnike čedalje bolj priklepa nase. To niti ni presenetljivo, saj ima Apple toliko denarja, da si zlahka privošči kratkoročno kreditiranje. To je predvsem uporabno za ZDA, kjer so plače pogosto tedenske ali dvotedenske, manj pa za Evropo z mesečnimi obračuni.