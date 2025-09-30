Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Objavljeno: 30.9.2025 10:00

Apple (ponovno) osvaja Kitajsko

Na Kitajskem je prišlo do zanimivega preobrata.

Apple je s serijo pametnih telefonov iPhone 17 uvedel model, ki ogroža položaj kitajskih proizvajalcev. Osnovni model iPhone 17 je dosegel odlično razmerje med zmogljivostjo in ceno ter v času, ko tekmeci na Kitajskem bijejo trd boj za sleherni odstotek tržnega deleža, predvsem podjetju Xiaomi povzročil hud glavobol. Analitik TF International Securities, Ming-Chi Kuo, je poudaril, da se je količina pošiljk modela Xiaomi 17 znižala za okoli 20 % glede na prvotno načrtovanih 10 milijonov enot, kar pomeni, da bi se prodaja lahko ustavila pri približno 8-ih milijonih enot, če Xiaomi ne uvede agresivnega znižanja cen ali močne tržne kampanje. Po njegovih besedah je glavni razlog temu rast priljubljenosti telefona iPhone 17 na kitajskem trgu.

Nekatere od ključnih izboljšav, ki so pripomogle k preobratu na kitajskem trgu in ponovni priljubljenosti Applovih telefonov, so podvojena začetna shramba (256 GB namesto 128 GB), novi 3 nm čip A19 in nadgrajeni LTPO OLED zaslon z dinamičnim osveževanjem (razpon od 1 Hz do 120 Hz). Apple kljub številnim izboljšavam strojne opreme ni zvišal cene, ki ostaja 800 ameriških dolarjev. 

Toda Apple že načrtuje nadaljnji korak, saj naj bi po navedbah Kua v prvi polovici 2026 predstavil še iPhone 17e, cenovno ugodnejši model za tiste, ki ne želijo ali ne morejo odšteti 800 USD. Če se bo napoved izpolnila, bi to lahko predstavljalo udarec ne le za Xiaomi, ampak tudi za druge kitajske znamke, med njimi Huawei, ki se že sooča z upadom povpraševanja, deloma zaradi svojega operacijskega sistema HarmonyOS.

