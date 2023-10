Apple podražil TV+ in druge storitve

Apple je podražil svoje naročniške storitve, ki so v povprečju tretjino dražje. V večini držav, tudi v Evropi, so se podražili Apple TV+, Apple Arcade in Apple News. Po novem bo Apple TV+ stal 10 evrov mesečno (doslej sedem), Apple Arcade sedem evrov mesečno (doslej pet) in Apple News+ 13 evrov mesečno (doslej deset). Letna naročnina za Apple TV+ je šla s 70 na 100 evrov. Istočasno se podražili tudi paketi Apple One.

Za nove naročnike že veljajo nove cene, za obstoječe pa se bo dvig zgodil v 30 dneh. Apple je TV+ nazadnje podražil pred letom dni, ko je s petih evrov ceno dvignil na sedem evrov. Tedaj je podražil tudi Apple Music, ki pa to pot ne spreminja cene. Enako velja za Apple Fitness+.

Apple je podražitev pospremil s komentarjem, da se še naprej "osredotočajo na dobavo najboljše uporabniške izkušnje za stranke, kar dosegajo z dodajanje kakovostnega razvedrila, vsebin in inovativnih lastnosti svojim storitvam. Jasno pa je, da so višje cene posledica naraščajočih stroškov in drage produkcije novih vsebin.