Apple podpisal večletno večmilijardno pogodbo z Broadcomom

Trgovinska vojna med Kitajsko in Zahodom se zaostruje, zato proizvajalci iščejo alternativne dobavne poti in podizvajalce. Apple, ki je močno vezan na kitajsko proizvodnjo, je sklenil odmeven večmilijardni dogovor z ameriškim Broadcomom o dobavi komponent ameriškega porekla. Gre za del Applovega načrta izpred dveh let, da bo sčasoma investiral 430 milijard dolarjev v ameriško gospodarstvo.

Apple se sicer na različne načine skuša osvoboditi pretirane odvisnosti od Kitajske. Lani so sporočili, da bodo iPhone 14 proizvajalci v Indiji in ne več v Foxconnu. Proizvodnja iPhonov se že od leta 2017 odvija tudi v zvezni državi Tamil Nadu, a bodo sedaj bistveno povečali proizvodnjo na podkontinentu.

Čipe sedaj intenzivno kupujejo od TSMC-jeve tovarne v Arizoni. Nova pogodba z Broadcomom pa Applu zagotavlja še več komponent, ki bodo proizvedene večinoma v Koloradu. Gre za omrežne komponente, denimo modeme za 5G in podobno, kar proizvaja Broadcom.