Apple obupal nad modemi 5G, plačeval bo raje licenčnino

Apple bo za vsak prodani iPhone 15 podjetju ARM plačal okoli 30 ameriških centov licenčnine.

V Cupertinu so očitno obupali nad razvojem lastnega modema 5G. Novo poročilo razkriva, da procesor A17 Pro, ki je v telefonu iPhone 15 Pro, podjetje Apple med proizvodnjo stane približno 130 USD, od česar 0,2 % predstavljajo licenčnine za arhitekturo ARM. The Information poroča, da Apple zagotavlja zgolj 5 % prihodkov britanskega polprevodniškega specialista ARM. Z letnimi prihodki v višini 2,68 milijarde dolarjev to ustreza skupni vrednosti 134 milijonov dolarjev. V Cupertinu plačujejo manj kot vsi drugi proizvajalci pametnih telefonov. Qualcomm in MediaTek vsak plačata približno dvakrat toliko kot Apple za svojo licenco ARM, čeprav natančni podatki o pristojbinah na prodani čip niso znani. Dejstvo, da je Apple lahko sklenil tako ugoden dogovor, naj bi bilo posledica, da je tehnološki velikan iz Cupertina razmišljal o uporabi druge arhitekture, na primer brezplačne arhitekture RISC-V.