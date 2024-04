Apple ni več največji proizvajalec telefonov na svetu

Apple je v prvem četrtletju leta 2024 izgubil položaj vodilnega proizvajalca pametnih telefonov, ki ga je prevzel Samsung.

Poročilo podjetja IDC razkriva, da se je trg pametnih telefonov v prvem četrtletju okrepil. Pošiljke so se povečale za 7,8 % na 289,4 milijona enot, največ pa jih je na trg poslal Samsung. Slednji ima 20,8-odstotni delež, medtem ko je Apple zabeležil desetodstotni padec in je sedaj na drugem mestu. Prodaja Samsungove nove serije Galaxy S24 je v prvih treh tednih prodaje zrasla za 8 % v primerjavi s prejšnjo serijo Galaxy S23, Apple pa je v prvem četrtletju prodal 50,1 milijona telefonov iPhone, kar je manj od 55,4 milijona enot, prodanih v enakem obdobju lani. Največ kupcev so Applu prevzeli Kitajci. Xiaomi je tretji proizvajalec pametnih telefonov na svetu in ima 14,1-odstotni delež celotnega trga.