Apple neuradno ponudil dostop do Apple Paya za konkurenco

Po neuradnih podatkih Reutersa je Apple ponudil možnost, da bi lahko tudi konkurenca uporabljala njegovo infrastrukturo za brezstična plačila s telefoni iPhone in njihovo mobilno denarnico. S tem želi Apple ugoditi zahtevam Evropske komisije, ki je bila sprožila preiskavo zoper Apple zaradi domnevne kršitve protimonopolne zakonodaje in zlorabe prevladujočega tržnega položaja.

Apple so lani namreč uradno obtožili, da konkurenci omejuje dostop do tehnologije NFC na napravah z Applovim operacijskim sistemom, kar onemogoča razvoj konkurenčnih rešitev za brezstično plačevanje. Po mnenju varuhov konkurence je namen jasen, in sicer favoriziranje lastnih storitev, denimo Apple Pay. Ker preiskava še poteka, si Apple še lahko izdatno zniža morebitno kazen, če sodeluje in uvede potrebne spremembe. Odločitev Komisije pričakujemo prihodnje leto.

To sicer ni edina težava, ki jo ima Apple v Evropski uniji. Spotify in drugi ponudniki pretočnih storitev so se pritožili, da jim Apple ne omogoča uporabo drugih plačilnih sistemov kakor svojega v App Storu. To je problematično, ker morajo zaradi tega plačevati visoke, do 30-odstotne provizije na vsako naročnino. Pritožba iz leta 2020 še ni dočaka epiloga.