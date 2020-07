Apple: ne prekrivajte spletne kamere

Prekrivanje spletne kamere na prenosnem računalniku ni zgolj znak paranoje, saj je celo FBI že pred štirimi leti dejal, da je to preprost in odgovoren korak za lastno varnost in zaščito. Zakaj prenosniki še danes nimajo preprostih fizičnih poklopcev, ostaja skrivnost. Prav zabavna pa so zadnja Applova navodila za uporabnike MacBooka, MacBook Air in MacBook Pro – zaradi možnosti poškodb odsvetujejo pokrivanje kamere.

Apple trdi, da za to tako ali tako ni nobene potrebe, saj ima kamera dodano indikatorsko svetlečo diodo, ki sveti ob aktivaciji kamere. To je res, a je seveda možno z zlonamerno programsko opremo kamero aktivirati brez vklopa diode. A Apple trdi, da kamere naj ne pokrivamo.

Če namreč zapremo prenosnik s prekrito kamero, jo lahko poškodujemo zaradi majhnih toleranc med zaslonom in tipkovnico, svarijo. Dodatno poudarjajo, da na tak način prekrijemo tudi senzor svetlosti, kar onemogoči avtomatično prilagajanje svetlosti zaslona in tehnologijo True Tone. Namesto tega naj raje opazujemo diodo ali v nastavitvah omogočimo, katerim aplikacijam bomo dovolili uporabo kamere, svetujejo.

Kdor pa bi na vsak način želel kamero prekriti, mora uporabiti listič ali kaj podobnega, tanjšega od 0,1 milimetra. Navaden list papir meri od 0,08 do 0,11 v debelino.

Navodila