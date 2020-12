Apple napovedal slušalke AirPods Max. Cena – 549 dolarjev.

Apple je napovedal vrhunske slušalke za čez ušesa (»over the ear«) z vgrajeno zmogljivostjo odpravljanja zunanjih šumov (»noise canceling«) in podporo Siri.

Slušalke AirPods Max bodo neposredna konkurenca vrhunskim tovrstnim izdelkom podjetij, kot so Sony, Bose, Sennheiser, AKG in Bowers and Wilkins, cenovno pa celo nekaj nad njimi. Poznavalci sicer menijo, da so denimo slušalke Sony 1000XM4 boljša izbira, ker podpirajo format LDAC, ki skorajda nima stiskanja, in so kljub temu cenejše.

Vseeno imajo AirPods Max tudi svoje prednosti, kot je denimo zelo dobra umeščenost v Applov ekosistem. Z njimi lahko zlahka prehajamo med več napravami Apple, podprta je pomočnica Siri in še kaj. Slušalke sicer svojo odpravo zunanjih šumov zagotavljajo s kar šestimi mikrofoni, ki so usmerjeni navzven in dvema, ki še dodatno »prisluškujeta« v notranjosti slušalk. Ne dvomimo, da se bodo dobro prodajale.