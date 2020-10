Apple napovedal oktobrski dogodek – pričakujemo iPhone 12

Apple svoje telefone tradicionalno napove septembra, letos pa se naj bi zaradi koronavirusa predstavitev zamaknila.

Septembra so sicer napovedali nove tablice in uro, tako se trinajstega oktobra pričakuje predstavitev iPhone 12. Po govoricah sodeč naj bi napovedali štiri nove modele iPhone – klasična modela iPhone 12 v dveh velikostih in zmogljivejša iPhone 12 Pro, prav tako v dveh velikostih. Vsi naj bi ponujali prenovljeni videz, ta naj bi spominjal na oblikovanje modelov iPad Pro z ravnimi, kovinskimi stranicami. Cenejša modela naj bi imela stranice iz aluminija, dražja pa iz nerjavečega jekla. Telefoni naj bi uporabljali novi procesor A14 in ponujali povezavo z omrežji 5G (od tod tudi podpis »Hi, Speed« na vabilu).