Apple napovedal MacBook Air s procesorjem M2

Apple je na svojem letnem dogodku WWDC napovedal prenovljeni prenosnik MacBook Air.

Prenovljeni ultra-tanek prenosnik bo uporabil procesor M2 ki so ga prav tako napovedali na tem dogodku. Tako kot originalni M1 (in njegove zmogljivejše izpeljanke M1 Pro, M1 Max in M1 Ultra) gre za Applov lastni procesor, zgrajen na arhitekture ARM v 5 nm tehnologiji. Nanj so stlačili 20 milijard tranzistorjev, to je 25% več kot pri M1. Obljubljajo 18 odstotkov višjo zmogljivost samega procesorja ter 35 odstotkov višjo zmogljivost grafičnega jedra. Pri tem bo procesor sparjen z 24 GB pomnilnika.

Prenosnik MacBook Air sicer prinaša še prenovljeno oblikovanje, ki z ostrejšimi robovi spominja na prenosnike MacBook Pro. S slednjega je dobil tudi prenovljeni napajalni vmesnik MagSafe, dalje pa bo imel še dva vmesnika Thunderbolt / USB 4.0 ter vmesnik za slušalke. V debelino bo meril 11 milimetrov, tehtal bo 1,2 kilograma. V ZDA bo na voljo od julija, cene se bodo začele pri 1.199 USD (brez davka).