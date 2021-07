Objavljeno: 19.7.2021 12:20

Apple naj bi jeseni predstavil prenovljene prenosnike MacBook Pro

V spletu so se pojavile nove govorice, po katerih naj bi Apple jeseni (nekje med septembrom in novembrom) predstavil prenovljene prenosnike MacBook Pro, seveda z lastnimi procesorji ARM.

Šlo naj bi za 16 in 14 palčna prenosnika z novim procesorjem M2, naslednik trenutno aktualnega M1, ki ga najdemo v prenosnikih Air in trenutnih MacBook Pro ter v namiznem računalniku Mac mini. Bojda naj bi Apple načrtoval predstavitev že v začetku letošnjega leta, a naj bi zamujala proizvodnja zaslonom mini-LED. Novi prenosniki naj bi ponudili prenovljeno oblikovanje z ravnimi stranicami in več vmesniki – predvsem slednji bodo zelo dobrodošli.