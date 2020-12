Apple naj bi do leta 2024 razvil svoj avtomobil

Govorice o tem, da naj bi Apple, kot borzno najbogatejše podjetje na svetu (odvisno od Amazonovega, Microsoftovega in Googlovega dobrega/slabega dneva), razvijal svoj avtomobil, se širijo že vsaj od leta 2014. Leta 2019 so potihnile, toda kot kaže, Apple na svojem projektu Titan še vedno dela.

Reuters poroča, da je več njegovih virov potrdilo, da naj bi bil Apple pri razvoju svojega avtomobila tako daleč, da naj bi bil na voljo že leta 2024 (oz. morda leto kasneje, zaradi zamud, ki se tičejo koronavisusa). Projekt je vmes očitno zašel v slepo ulico, saj je Doug Field, ki se je v Apple vrnil iz Tesle, leta 2019 odpustil kar 190 članov prvotne ekipe. Avtomobil naj bi se od konkurence razlikoval po »revolucionarnih« baterijah, ki naj bi zaradi kompaktne oblike (ne bi bila sestavljena iz množice majhnih baterij, kot je danes običajno) omogočale nižjo ceno in večjo zmogljivost.

Drugi poznavalci menijo, da proizvodnja avtomobila zaradi izredno razvejane logistične verige »ni isto kot proizvodnja iPhona«, nenazadnje je Tesla rabila 17 let, da je dosegla dobičkonosnost. Zato je možno, da bi Apple v posel šel s sodelovanjem z obstoječim proizvajalcem avtomobilov, v tej smeri pa se spet omenja avstrijsko podjetje Magna. Tega smo v tej smeri omenjali že leta 2016.

Nekateri so vseeno skeptični in opozarjajo, da avtomobilske tovarne za dobičkonosnost zahtevajo proizvodnjo vsaj 100.000 avtomobilov letno, kar bi novincu kot je Apple v začetku verjetno težko uspelo. Opozarjajo tudi, da so marže v avtomobilskem svetu veliko manjše, kot v telefonskem…