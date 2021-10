Apple malce odklenil App Store

Apple je zelo strog pri določanju pogojev za ponujanje aplikacij v svoji spletni tržnici App Store, saj na primer doslej založnikom ni dovoljeval, da bi uporabnike obvestili, da obstajajo načini za plačilo naročnin izven App Stora. Motiv je razumljiv, saj Apple od vsake prodaje v App Storu dobi 30 odstotkov provizije – šele lani so to znižali na 15 odstotkov za prvi milijon dolarjev prihodkov. Sedaj pa bodo založniki končno lahko uporabnikov to povedali.

V spremenjenih pogojih uporabe, ki so posledica poravnave v veliki kolektivni tožbi v ZDA, je sedaj dovoljeno, da aplikacije uporabnike obvestijo o kanalih za plačila izven aplikacije ali App Stora. V praksi to pomeni, da lahko na primer naročnino za Spotify kupimo na spletni strani in ne v aplikaciji. To je pomembno, ker v tem primeru Apple ne dobi nič provizije, sicer pa bi si odškrnil skoraj tretjino.

Doslej je veljalo pravilo 3.1.3, ki je prepovedovalo uporabo podatkov, pridobljenih v aplikaciji, za reklamiranje plačil izven App Stora. To je torej pomenilo, da založnik ni mogel poslati elektronske pošte strankam, če jo je izvedel prek aplikacije, da naj raje naročnino kupijo na spletni strani.

Novo pravilo se nanaša tudi na pridobivanje teh podatkov. Aplikacije odslej lahko po kontaktnih informacijah, dokler je to prostovoljno in delujejo tudi brez vnosa. Še vedno pa ni dovoljena neposredna integracija drugih načinov plačila v aplikacije, torej povezava z enim klikom in podobno.

Spomnimo, da sta tako Google kakor Apple letos znižala provizije s 30 odstotkov na 15 odstotkov za manjše založnike. Google v nekaterih primerih dopušča 10-odstotno provizijo, kadar gre na primer za naročnine na pretočne vsebine.