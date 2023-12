Apple lahko (le?) še dva tedna prodaja pametne ure

Apple si lahko za dva tedna oddahne, saj je na sodišču uspel pridobiti začasno odredbo, ki mu do 12. januarja dovoljuje prodajo pametnih ur Watch Series 9 in Watch Ultra 2. Prepoved prodaje zaradi kršitve patentov je postala pravnomočna 26. decembra, do sredine januarja pa bo jasno, ali so Applove programske spremembe zadostne, da patentov ne kršijo več. V vmesnem času je sodišče dovolilo prodajo pametnih ur.

Spomnimo, da je sodišče že januarja letos ugotovilo, da gre za kršitve patentov podjetja Masimo, ki pokrivajo merjenje saturacije krvi s kisikom. Oktobra je nato Komisija za mednarodno trgovino (ITC) prepovedala prodajo omenjenih ur, ki je postala pravnomočna 26. decembra. V vmesnem času bi sicer Bela hiša prepoved lahko odpravila z vetom, a se to ni zgodilo, saj so tovrstni posegi redki (nazadnje leta 2013). Apple je nekaj dni pred tem prenehal prodajati ure, a hkrati vložil zahtevek na sodišče za izdajo začasne odredbe.

V vmesnem času so namreč ure "popravili", za kar verjamejo, da bo dovolj. Masimo medtem pravi, da gre za patente na strojno rešitev, ki jih programski popravki ne morejo obiti. Kakorkoli, ITC bo odločil do 12. januarja. Dotlej lahko Apple ure spet prodaja.

