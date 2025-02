Objavljeno: 14.2.2025 05:00

Apple končno omogoča prenos vsebin med lastnimi računi

Apple se je usmilil uporabnikov in jim po novem omogoča prenašati nakupljene vsebine med lastnimi računi. Funkcijo smo pogrešali več desetletij in je marsikoga izjemno motila, saj (ne)davno kupljenih filmov, glasbe, aplikacij in drugih vsebin ni mogel prenesti s starih računov na nove. In teh ni malo, saj so obstajali razni iTools, Mac, MobileMe, iTunes in drugi računi.

Vsa ta vsebina je nesrečno ležala na nepovezanih računih, kar se sedaj spreminja! Apple omogoča migracijo s sekundarnih v primarne račune, kar lahko storimo kar na iPhonu ali iPadu v aplikaciji Settings v zavihku Media & Purchases.

Kljub temu nekaj omejitev obstaja. Migracije lahko izvedemo le enkrat letno, je pa možna razveljavitev, če se zmotimo. Prav tako ni možno prenašati vsebine z otroških računov. Prenos je vedno mogoč le na primarni račun, ne pa v poljubnih kombinacijah. Apple bo postavil še nekaj drugih pogojev, denimo da so vsebine starejše od 15 dni, da imamo posodobljene plačilne metode itd. A vendarle – končno korak naprej.