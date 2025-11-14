Apple: Kljub znižanju Applove provizije se aplikacije v EU niso pocenile

Četudi je Evropska unija prisilila Apple v znižanje provizij, ki jih na svoji spletni tržnici zaračunavajo ob nakupu aplikacij, a kupci od tega nimajo nič. Čeprav so provizije padle za 10-odstotnih točk, se aplikacije v veliki meri niso pocenile, nekatere so celo dražje. Apple zato meni, da je bila regulativna popolnoma neuspešna in da je povzročila več škode kot koristi.

Analiza, ki so jo opravili v Analysis Group, je vključevala 41 milijonov nakupov v 21.000 aplikacijah. Primerjali so stanje v treh mesecih pred uvedbo spremembo in v treh mesecih po uvedbi spremembe. Ugotovili so, da v 91 odstotkih spremembe cene ni bilo. Razvijalci so privarčevali 20 milijonov evrov, ki jih niso plačali Applu, a je ta denar v 86 odstotkih primerov odtekel iz EU. Potrošniki niso privarčevali nič. V devetih odstotkih primerov so se cene aplikacij znižale, a v povprečju za 2,5 odstotka. Zdi se, da je znižanje nepovezano z aktom o digitalnih trgih, ki je zapovedal znižanje provizij.

Raziskavo je naročil in plačal Apple, rezultati pa niso bili neodvisno preverjeni.

