Objavljeno: 3.5.2024 12:00

Apple kljub 10-odstotnemu padcu prodaje iPhonov navdušil investitorje

Apple je včeraj razveselil investitorje, saj so bili njegovi rezultati v minulem četrtletju boljši od črnogledih napovedi analitikov. Prihodki so sicer upadli za štiri odstotke v primerjavi z enakim obdobjem lani, prodaja iPhonov pa celo za 10 odstotkov, a je to bistveno manj od pričakovanj. Delnica podjetja je zato pridobila dobrih pet odstotkov.

K tej rasti je pripomogla tudi napoved podjetja, da bodo za odkupe lastnih delnic namenili 110 milijard dolarjev. Lani so za to porabili 90 milijard dolarjev.

Skupni prihodki so znašali 90,8 milijarde dolarjev, od česar je polovica odpadla na prodajo iPhonov. S prodajo računalnikov Mac so zbrali še 7,5 milijarde dolarjev, z iPadi pa 5,6 milijarde dolarjev. Rekordne številke pa so beležili v segmentu storitev, kjer je 23,9 milijarde dolarjev največ doslej.

Čisti dobiček je znašal 23,6 milijarde dolarjev oziroma dva odstotka manj kot leto pred tem. Ob tem je Tim Cook pojasnil, da je primerjava z minulim letom težavna, ker so tedaj ustvarili pet milijard dolarjev izrednih prihodkov iz časovnih razmejitev zaradi zaostalih prodaj iPhonov 14, ki so izvirale še iz težav z dobavljivostjo komponent med pandemijo. Brez tega izrednega dogodka lani bi tudi letos beležili rast.

Rezultati