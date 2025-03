Apple je predstavil novo tablico

Apple je napovedal novi iPad Air 2025, ki prinaša izboljšane specifikacije, na čelu s procesorjem M3.

Tablica iPad Air 2025 je na voljo v dveh velikostih, 11-palčni in 13-palčni, ter v štirih barvnih različicah, modri, vijolični, zvezdnato sijajni in vesoljsko sivi. Po specifikacijah dvakrat hitrejša tablica od predhodnice podpira Apple Intelligence in umetno inteligentne zmožnosti, kot sta Clean Up v aplikaciji Photos (odstranjevanje neželenih elementov s slik) in Image Wand v beležnici Notes (samodejno izboljšanje skic), ima boljšo grafiko s senčenjem žarkov in dinamičnim predpomnjenjem, se poveže s prenovljeno tipkovnico Magic Keyboard z večjo sledilno ploščico in 14-funkcijsko vrstico za lažje upravljanje nastavitev ter uporablja natančnejši digitalni peresi Apple Pencil Pro in Apple Pencil (USB-C). Cena tablice ostaja enaka kot pri prejšnji generaciji, prvi kupci pa jo bodo prejeli 12. marca.