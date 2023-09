Apple je predstavil nove telefone in ure

Apple je na tradicionalnem jesenskem dogodku predstavil nove telefone iPhone in pametne ure Apple Watch. Najava novih izdelkov družbe Apple je še vedno magnet za pozornost svetovne javnosti, saj si ga je samo na kanalu YouTube v živo ogledalo skoraj 2,5 milijona ljudi.

V ospredju predstavitve so bili seveda telefoni, med katerimi najdemo štiri nove modele iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro in iPhone 15 Pro Max. Na žalost še ni novega iPhone SE, ki medtem tudi še vedno krožijo govorice o modelu iPhone Ultra, ki se morda pridruži naboru izdelkov naslednje leto. Obenem se Apple ponovno poslavlja od modela iPhone Mini.

Kot opažamo že vrsto let, novi modeli ne prinašajo velikih novosti v primerjavi z modeli, ki jih nadomeščajo. Ena največjih novosti je odločitev, da Apple nadomesti vmesnik Lightning s standardnim USB-C, s čimer so se predvsem uklonil regulaciji EU, ki zahteva uporabo univerzalnih polnilcev za polnjenje pametnih telefonov. Posledično bodo z istim napajalnikom (USB-C) uporabniki lahko polnili vse Applove izdelke, vključno s iPadi, Macbooki in slušalkami.

Apple pri navadnih modelih 15 (ne Pro) ni spremenil velikosti zaslonov (6,1 oziroma 6,7-palčni), imajo pa ti rahlo spremenjen dizajn z zaobljenimi robovi in boljše zaslone Super Retina XDR (2000 nit). Dinamični otok s kamero, ki je bil lani predstavljen v iPhonu 14 Pro, je zdaj na voljo tudi v običajnih modelih. Prav tako je iPhone 15 od modela 14 Pro podedoval procesor A16. Lahko bi tudi dejali, da je novi običajni iPhone 15 le nekoliko prepakiranih lanskoletni model iPhone 14 Pro.

Apple je po pričakovanjih naredil nekaj korakov naprej pri kakovosti fotografije. Novi iPhone 15 ima glavno kamero z 48 milijoni pik, ultraširoko tišalo in sprednjo kamero TrueDepth. Bolj kot elektroniko in optiko pa so posodobili algoritme za umetno inteligenco. Ti omogočajo, da lahko pozabimo na ročno preklapljanje načina slikanja, ko želimo slikati portrete. Umetna inteligenca bo to storila samodejno, kot tudi preklopila snemanje video posnetkov, če telefon držimo vodoravno ali pokončno.

IPhone 15, kot tudi večji modeli Pro in nova generacija pametnih ur, premore ultra širokopasovni (UWB) čip druge generacije, ki bo koristen predvsem za zelo natančno določanje lokacije drugih naprav, na primer tistih od prijateljev ali pa pri iskanju pozabljene naprave. Z uro na primer zlahka lociramo telefon, tudi, če je v drugi sobi, saj novi UWB pokriva trikrat večjo razdaljo kot doslej. Umetna inteligenca pomaga tudi pri dušenju šumov iz okolice pri klicih.

Po pričakovanjih sta bila glavna vrhunca dogodka nova iPhone 15 Pro in Pro Max. Pri obeh je pomembna zgodba uporaba novih materialov za konstrukcijo. Apple je za osnovo ohišja vzel posebno zlitino, kjer uporabljajo recikliran titan, ki nudi celoti večjo trdnost, manjšo težo in tanjšo robove ohišja. Obenem pa tudi svež videz z brušenim videzom zunanjosti. Zaradi tega so uspeli še nekoliko zmanjšati velikosti ohišja in stanjšati robove zaslonov, kljub temu, da ti ostajajo enako veliki kot doslej, torej 6,1 in 6,7 palca.

Za razliko od standardnih modelov 15 imata modela Pro vgrajen procesor A17 Pro, prvi Applov izdelke z 3nm arhitekturo. Procesor premore 6 jeder CPE, 6 jeder GPU in koprocesor za umetno inteligenco s 16 jedri, ki omogoča izvajanje večino algoritmov brez uporabe storitev v oblaku. Nadgradnja naj bi prinašala pohitritev nekje v rangu 20%, odvisno od namena rabe.

Posebnost modelov iPhone 15 Pro je nov akcijski gumb, ki nadomešča stikalo za zvonjenje. Ta gumb je zdaj mogoče opcijsko prilagoditi tudi za hiter zagon drugih aplikacij za iOS, kot so glasovni zapiski ali kamera, uporabniki pa bodo lahko izbrali tudi druge aplikacije.

Modela iPhone 15 Pro in Pro Max imata še naprej dve fotografski tipali v primerjavi s tremi pri standardnih modelih, tudi tu pa uporabljajo ločljivost 48 milijonov pik, a še s kanček bolj dovršenimi podsistemi in algoritmi, kar se bo odražalo predvsem pri nočnih posnetkih in posnetkih HDR. Največji model 15 Pro Max uvaja tudi eno večjih novosti - optični telefoto s 5x povečavo. V primerjavi s standardnimi modeli iPhone 15, ki imajo vgrajen USB 2, modeli Pro podpirajo precej hitrejši USB 3, med drugim pa snemanje video posnetkov na zunanje pomnilniške nosilce s kakovostjo 4K pri 60 FPS.

Apple je na dogodku predstavil tudi pametne ure Apple Watch Series 9 in Applet Watch Ultra 2. Celoten dogodek se je začel s presunljivimi zgodbami, v katerih so pametne ure prek tipal in pametnih algoritmov rešile življenja posameznikov. Žal nova generacija ne prinaša nobenega novega tipala ali možnost dodatnih meritev (pritisk, krvni sladkor,...), kar si javnost obeta že vrsto let, a ta tehnologija preprosto še ni nared.

Series 9 premore nov procesor S9 (30% hitrejši kot doslej), kjer prav tako omogoča izvajanje algoritmov umetne inteligence brez povezave v oblak ali na povezani telefon iPhone. Med zanimivimi novostmi je nova funkcionalnost, s katero lahko potrjujemo izbiro (denimo sprejem in prekinitev klica) preprosto z dvojnim klikom palca in kazalca na roki, kjer imamo uro.

Nova ura prinaša skupaj z novo generacijo operacijskega sistema nove funkcionalnosti za kolesarje (možnost povezave s kolesarskimi merilniki), pohodništvo ter manjše izboljšave v aplikaciji za spremljanje zdravja. Apple je ponosen, da je Series 9 njihov prvi izdelek, ki je ogljično nevtralen, torej narejen iz pretežno recikliranih materialov, proizveden z obnovljivimi viri energije, pakiran v embalažo iz razgradljivih materialov in celo transportiran do kupcev na okolju prijaznejši način (kjer se da, z ladijskim prometom). Tej usmeritvi naj bi sledili vsi izdelki družbe Apple, ki ima za cilj postati ogljično nevtralna družba najkasneje do leta 2030.

Zadnja novost je Apple Watch Ultra 2, nadgradnja lani predstavljenega modela za tiste, ki želijo najbolj zmogljivo pametno uro. Ta ima prav tako vgrajen procesor S9 in ostale novosti kot Seris 9, a precej svetlejši zaslon (3000 nit), ob tem pa enako trajanje baterije kot prva Ultra (do 36 ur in 72 v načinu nizke porabe). Ta model prinaša še nekaj novih zaslonskih podob za potapljače, pohodnike in kolesarje.

Cene vseh izdelkov so ostale praktično enake kot pri izdelkih, ki jih zamenjujejo. V prodaji jih lahko pričakujemo konec septembra. Tedaj bo Apple tudi objavil nove končne verzije operacijskih sistemov iOS 17, iPadOS 17 in macOS Sonoma.