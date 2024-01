Apple je največji proizvajalec telefonov na svetu

Apple je prevzel vodilno mesto na globalnem trgu pametnih telefonov, s čimer je po 12 letih z vrha izpodrinil Samsung.

Poročilo družbe IDC razkriva, da je ameriški tehnološki velikan lani na prodajne police dostavil več kot petino vseh mobilnih telefonov, medtem ko je imel Samsung zgolj 19,4 odstotka tržnega deleža. Sledili so jima kitajski proizvajalci telefonov Xiaomi, OPPO in Transsion. Lani je bilo sicer prodanih skoraj 1,2 milijarde pametnih telefonov, kar je tri odstotke manj kot leto prej in najmanj v desetletju. Vzrok za padec prodaje so ekonomske težave in visoke obrestne mere. Apple je edini izmed treh največjih proizvajalcev, ki je pokazal pozitivno rast, medtem ko se do sedaj vodilni Samsung sooča s padcem dobička in konkurenco cenejših modelov z operacijskim sistemom Android, kot sta Transsion in Xiaomi.