Objavljeno: 9.9.2025 20:20

Apple izdelal najtanjši iPhone doslej

Telefon iPhone Air se ponaša z novo zasnovo, 48 MP kamero in 40-imi urami delovanja.

Apple je razkril iPhone Air, najtanjši iPhone v zgodovini podjetja, ki s 5,6 mm debeline združuje zmogljivost in eleganco ter uvaja številne tehnološke novosti. Novi iPhone Air se ponaša s 6,5-palčnim ProMotion zaslonom s hitrostjo osveževanja do 120 Hz in svetilnostjo do 3000 nitov. Zasnovan je okoli titanskega okvirja, obdanega s keramičnim ščitom, ki naj bi bil Applov najtrpežnejši doslej. Poganja ga novi procesor A19 Pro, ob boku pa mu stojita Applov lastni modem C1x in novi čip N1, ki prinaša podporo za Wi-Fi 7, Bluetooth 6 in Thread. Kljub izjemno tankemu ohišju Apple obljublja do 40 ur predvajanja videoposnetkov, kar naj bi omogočil nov pristop k prostorski zasnovi baterije in uporaba izključno e-SIM tehnologije.

Na področju kamer iPhone Air prinaša 48 MP glavni senzor in 12 MP teleobjektiv, skupaj z novo možnostjo snemanja spredaj in zadaj hkrati. Sprednja 18 MP kamera vključuje funkcijo Center Stage, ki samodejno prilagodi kader. Naprava bo na voljo v petih barvah. Osnovna različica z 256 GB prostora bo naprodaj za 1000 ameriških dolarjev. Prednaročila so že odprta, prodaja se začne 19. septembra. Skupaj z napravo prihaja tudi iOS 26, ki uvaja novo oblikovalsko podobo Liquid Glass, ki je že sprožila mešane odzive v javnosti.