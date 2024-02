Apple iPad kot grafična tablica

Podjetje Astropad predstavlja novo aplikacijo z imenom Slate, ki iPad spremeni v grafično tablico po vzoru Wacomovih serij Intuos in One.

Razvijalci pri podjetju Astropad pravijo, da so zamisel za aplikacijo Slate dobili ob Applovi predstavitvi funkcionalnosti Apple Pencil Hover, ki uporabniku omogoča lebdenje s pisalom neposredno nad površino zaslona pred klikom. Sledilo je obdobje preizkušanja emulacije tradicionalnih grafičnih tablic brez zaslona, kot sta Wacomovi seriji Intuos in One, nato so se lotili programiranja. Rezultat je aplikacija, ki poleg načina simulacije orjaške sledilne ploščice ponuja tudi tako imenovano absolutno pozicioniranje kazalca, s katerim poskrbi, da je položaj dotika na tablici v ustreznem merilu prezrcaljen na računalniški zaslon. Z dotičnim prijemom se Applov iPad spremeni v pravo grafično tablico.

Aplikacija na tržnici App Store velja dvajsetaka, za delovanje pa zahteva tablico iPad z operacijskim sistemom iPadOS 15.0 ali več in Applov računalnik Mac z najmanj MacOS 11.0.