Apple Intelligence v Evropi

Apple je končno omogočil uporabo svoje umetne inteligence Apple Intelligence tudi v Evropski uniji.

Applova umetna inteligenca na mobilnih napravah v Evropski uniji doslej ni delovala zaradi zahtev evropskih regulativ, med katerimi prednjači Digital Markets Act (DMA). Medtem ko so računalniki Mac že prej imeli dostop do umetne inteligence Apple Intelligence, je bila funkcionalnost na iPhonih in iPadih omejena. Podprtost v celoti prihaja z različico iOS 18.4, ki je trenutno na voljo v beta različici, medtem ko bo javna izdaja sledila v začetku aprila. Uporabniki v EU bomo s polnim dostopom pridobili več funkcionalnosti na področju umetne inteligence in večjo integracijo v Applov ekosistem. Apple Intelligence po aprilu ne bo več omejen na specifične regije, edina izjema ostaja Kitajska, kjer je dostop še vedno blokiran.