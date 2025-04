Objavljeno: 25.4.2025 05:00

Apple in Meta prva kršitelja DMA v EU

Prva tehnološka velikana, ki ju je EU oglobila zaradi kršitev akta o digitalnih trgih (DMA), sta Apple in Meta. Prvi mora plačati 500 milijonov evrov kazni, druga pa za zdaj 200 milijonov evrov, a lahko znesek še naraste. Čeprav se globi zdita visoki, je bila Evropska komisija prizanesljiva, saj je najvišja zagrožena globa kar 10 odstotkov vseh globalnih prihodkov.

Apple je kaznovan zaradi omejitev za razvijalce aplikacij, ki jih postavlja digitalna tržnica App Store. V njej razvijalci sploh ne smejo omeniti drugih poti za nakup naročnin, dokup dodatnih možnosti ali alternativnih mest za prenos aplikacij. Apple je pri tem izjemno strog, obenem pa od vseh transakcij v App Storu pobere 30 odstotkov in zahteva, da skupna cena ni nikjer drugje cenejša. To so nepoštene prakse, meni Evropska komisija, ker ni nobenega tehničnega razloga za takšne omejitve.

Meta pa je uporabnike prisilila v privolitev k ciljanemu oglaševanju. Ponudila jim je le dve možnosti: ciljano oglaševanje ali plačilo naročnine, kar ni zares prosta izbira. To je veljalo od marca do novembra lani, nato pa so novembra uvedli še tretjo možnost. Globa se zato nanaša na dogodke od marca do novembra. Poznejšo ureditev še preiskujejo.

Meta in Apple sta napovedala pritožbi, predvsem pa oba trdita, da gre za omejevanje svobodne gospodarske pobude. Primer se zato seli na sodišče v Luksemburg. A Komisija poleg plačila globe zahteva tudi spremembo nezakonitih praks.