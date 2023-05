Apple ima že skoraj milijardo naročnikov

Tim Cook, izvršni direktor podjetja Apple, je razkril, da bodo njihove naročniške storitve kmalu dosegle milijardo plačljivih naročnikov, saj so število strank v zadnjih treh letih podvojili.

Novico o uspešnosti na področju storitev so pri Applu razkrili v sklopu finančnega poročila za minulo četrtletje, kjer so prihodki podjetja z logotipom ugriznjenega jabolka z naročninami znašali 20,9 milijarde ameriških dolarjev, kar je dobro milijardo več kot četrtletje prej. Enako uspešna je bila prodaja telefonov iPhone, kjer je baza aktivnih naprav dosegla rekordno raven. Na drugi strani so zaznali upad prodaje računalnikov Mac ter nosljivih naprav, pripomočkov za dom in dodatkov.

Pri Applu so prepričani, da so tržnica App Store, Apple Music, Apple Arcade, Apple TV+, iCloud in druge naročnine ključen dejavnik za širitev podjetja v prihodnosti.