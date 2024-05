Apple ima težave z budilko

Uporabniki telefona iPhone 15 poročajo o pretihem alarmu ter budilkah, ki nikoli ne zvonijo.

Apple se ukvarja s težavo, zaradi katere nekateri uporabniki poročajo, da njihovi alarmi na telefonih iPhone ne delujejo ali zvonijo prešibko. Težava je pritegnila precej pozornosti na družabnem omrežju TikTok, kjer so posamezniki opisali primere, ko njihovi alarmi niso zazvonili. Eden izmed uporabnikov povedal, da njegova budilka že več dni zapored ni zvonila, medtem ko so drugi opazili, da jih alarm v zadnjem tednu ni zbudil. Apple se trudi težavo hitro odpraviti, vendar še ni jasno, koliko ljudi je prizadetih in na katerih napravah so težave.

Eden izmed uporabnikov je objavil videoposnetek, kjer ugotavlja, da je zvonjenje na najnižji možni glasnosti povezano z vklopljeno funkcijo Awareness of Attention, ki običajno zniža glasnost opozoril, če uporabnik gleda v napravo. Na Applovi spletni strani je na voljo nasvet, ki uči upravljanja z glasnostjo alarma prek nastavitve Sounds & Haptics, prav tako pa je navedeno, da možnosti brez motenj Do Not Disturb in tihi način Quiet Mode ne vplivata na zvok alarma.