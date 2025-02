Apple ima novo aplikacijo

Apple je predstavil novo aplikacijo Invites, ki je na voljo v trgovini App Store.

Apple Invites je aplikacija za organizacijo najrazličnejših dogodkov, katere glavna prednost je globoka integracija z Applovim ekosistemom, saj se povezuje s šestimi drugimi sistemskimi aplikacijami. S pomočjo Photos omogoča deljene albume za dogodke, z Music nudi skupno urejanje seznamov predvajanja, z Image Playground ponuja ustvarjanje prilagojenih vabil, z Maps prikaže lokacijo dogodka, z Weather napove vreme na čas in dan dogodka ter s Calendar omogoči hitro dodajanje dogodkov v koledar.

Aplikacija ima za nameček potencial za nadaljnje izboljšave, kot so integracija z aplikacijo Wallet za lažje deljenje stroškov dogodkov ali uporaba Find My za spremljanje udeležencev. Apple z aplikacijo izkoristi prednosti svojega ekosistema in ponudi preprosto ter vizualno privlačno orodje za organizacijo dogodkov. Aplikacija za ustvarjanje dogodkov zahteva naročnino na iCloud+, omogoča pa sodelovanje z uporabniki Androida.