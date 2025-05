Apple CarPlay Ultra

Apple je po večletnem čakanju in zamudah končno predstavil CarPlay Ultra, naslednjo generacijo svojega avtomobilskega vmesnika, ki združuje najboljše iz sveta iPhona in avtomobilske tehnologije. Prvi avtomobilski proizvajalec, ki je uvedel to tehnologijo, je Aston Martin, ki jo je vključil v svoje modele DBX, Vantage, DB12 in Vanquish, namenjene trgom v ZDA in Kanadi. Obstoječi lastniki teh modelov z najnovejšim infotainment sistemom bodo lahko CarPlay Ultra prejeli prek programske posodobitve v prihodnjih tednih.

CarPlay Ultra predstavlja pomemben korak naprej v integraciji med pametnimi telefoni in avtomobili. Namesto da bi bil omejen le na osrednji zaslon, kot pri prejšnjih različicah CarPlaya, se CarPlay Ultra razširi na vse zaslone v vozilu, vključno z instrumentno ploščo. To omogoča prikaz navigacije, medijev, informacij o vozilu, kot so tlak v pnevmatikah, raven goriva in temperatura, ter uporabo prilagodljivih pripomočkov, ki jih poganja iPhone.

Uporabniki lahko upravljajo funkcije vozila prek zaslona na dotik, fizičnih gumbov ali z glasovnimi ukazi preko Siri. Sistem omogoča tudi prilagajanje videza instrumentne plošče z različnimi temami, barvami in ozadji, kar voznikom omogoča, da si prilagodijo vmesnik po lastnih željah.

Za delovanje CarPlay Ultra je potreben iPhone 12 ali novejši z operacijskim sistemom iOS 18.5 ali novejšim. Apple je napovedal, da bo tehnologija v prihodnjih 12 mesecih na voljo tudi v drugih regijah in pri drugih proizvajalcih avtomobilov, vključno z znamkami Hyundai, Kia, Honda in Genesis. Toda v avtomobilski industriji se številna podjetja, kot je Mercedes, ne strinjajo z Applovo novostjo, saj imajo v ta namen svoje platforme in uporabniške sisteme.