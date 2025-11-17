Apple CarPlay tudi v Tesli

Tesla po letih vztrajnega nasprotovanja pripravlja podporo za Apple CarPlay, eno najbolj zaželenih funkcij med vozniki električnih vozil.

Bloomberg poroča, da podjetje že interno testira integracijo, kar pomeni velik preobrat v strategiji in odziv na dolgoletne pritiske potencialnih kupcev. CarPlay je ena najbolj zaželenih funkcij med kupci, številni pa so prav njegovo pomanjkanje navajali kot razlog, da se niso odločili za nakup Tesle. Musk je bil doslej do Appla zelo kritičen, motila so ga sporna pravila Applove tržnice App Store in njihovi poskusi novačenja Teslinih inženirjev v času razvoja lastnega avtomobilskega projekta, ki so ga leta 2024 opustili. Prav ukinitev tega projekta, šibkejša prodaja ter Teslina odvisnost od Applovih platform za promocijo storitev X in Grok AI naj bi podjetje spodbudili k spremembi stališča.

CarPlay naj bi se v Teslinih vozilih prikazoval znotraj okna obstoječega vmesnika in ne kot popolna zamenjava sistema. Deloval bo brezžično in omogočal dostop do Applovih aplikacij, glasbe, zemljevidov ter številnih priljubljenih programov drugih razvijalcev. Čeprav Tesla upa, da bi CarPlay uvedla v prihodnjih mesecih, čas uvedbe še ni dokončno določen. Podjetje je znano po tem, da včasih zamakne ali opusti tudi funkcije, ki jih dolgo razvija. Za Apple bi bila integracija v Teslino vozno floto pomembna zmaga pri ohranjanju moči CarPlaya v avtomobilski industriji.