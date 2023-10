Apple bo telefone posodabljal kar v neodprtih škatlah

Pri Applu so iznašli način, kako posodobiti telefone iPhone, ki so še vedno v zapečateni embalaži.

Eden izmed problemov pri nakupu strojne opreme je, da potrošniki pogosto odkrijemo, da tako želena naprava pred začetkom uporabe najprej potrebuje programsko nadgradnjo. To velja tudi za najnovejše naprave, iPhone 15 je na primer potreboval posodobitev iOS 17.0.1, ki je bila izdana preden je bila strojna oprema dejansko poslana. Bloomberg poroča, da so v Cupertinu iznašli sistem, ki telefone iPhone posodobi, preden so prodani. Ključna zmožnost sistema je, da to lahko storijo brez odpiranja škatle. Tablici podobno napravo zaposleni v trgovini postavijo na neodprto škatlo, nakar ta brezžično vklopi telefon, ga posodobi in ugasne.

Čeprav je v poročilu omenjen samo telefon iPhone, je zelo verjetno, da bodo pri Applu sistem sčasoma razširili na druge izdelke. Napredno posodabljanje bo v akciji že letos, najprej v uradnih Applovih trgovinah.