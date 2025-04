Objavljeno: 28.4.2025 05:00

Apple bo selil proizvodnjo iPhonov iz Kitajske v Indijo

Karkoli si že mislimo o Trumpovih carinah, ki so sicer v veliki meri odložene, razen za Kitajsko, so povzročile dejanske premike. Apple je napovedal, da bo bistveno pospešil svoje načrte za selitev proizvodnje iPhonov iz Kitajske v Indijo. Že konec prihodnjega leta bo vsa proizvodnja za ZDA potekala v Indiji.

Seveda ima Apple v Indiji že sedaj precej proizvodnih kapacitet, jih bodo pa morali vsaj podvojiti. In to bodo tudi storili, piše The Financial Times, ki se sklicuje na vire blizu podjetja. Apple letno v ZDA proda okrog 60 milijonov telefonov, ki pa se večinoma sestavljajo v Foxconnu na Kitajskem. Od konca prihodnjega leta bodo to počeli v Indiji, kjer je Applov partner Tata Electronics. Že lani so iz Indije v ZDA izvozili za 17,5 milijarde dolarjev izdelkov, sedaj pa jih bodo še bistveno več.

Sicer tudi za Indijo trenutno veljajo osnovne carine. Tako imenovane recipročne carine, ki bi za Indijo po Trumpovih izračunih, ki nimajo nobene povezave z recipročnostjo, morale znašati 26 odstotkov, so bile odložene za 90 dni. Pogajanja med Washingtonom in New Delhijem o novem trgovinskem sporazumu menda že tečejo.