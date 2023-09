Apple bo naslednjo uro Watch tiskal

Apple preizkuša uporabo 3D tiskalnikov za izdelavo nerjavečega jeklenega ohišja za svoje pametne ure Watch.

Trenutno se ohišja Apple Watch izdelujejo z rezanjem kovinskih plošč v pravo obliko. Metodologija 3D tiskanja bi skrajšala čas, potreben za izdelavo naprav, in količino uporabljenega materiala. Apple naj bi tehnologijo najprej preizkušal v proizvodnji prihajajoče ure Apple Watch 9 in če bo vse potekalo gladko, bo podjetje v prihodnjih letih to tehnologijo vključilo v proizvodni proces za več izdelkov. Najprej nameravajo 3D tiskalniški postopek uporabiti pri naslednji različici Applove ure Watch Ultra z ohišjem iz titana, ki naj bi prišla na trg prihodnje leto.