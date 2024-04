Apple bo na tržnici App Store ponujal emulatorje igralnih konzol

Vključno z igrami!

Pri Applu so posodobili pravila tržnice App Store, ki razvijalcem po novem omogočajo, da prek nje ponujajo emulatorje iger. Doslej to ni bilo dovoljeno, čeprav so razvijalci kljub temu našli načine za njihovo distribucijo uporabnikom naprav z operacijskim sistemom iOS. Za namestitev so uporabniki običajno morali poseči po odklepanju telefona ali tablice (ang. jailbreak) in prenosu orodij za postrani nalaganje (ang. sideloading) ali se zanašati na neodobrene alternativne trgovine z aplikacijami. Sprememba, ki jo je bržčas zanetila evropska regulacija DMA, velja po celem svetu. Apple opozarja razvijalce, da so odgovorni za vso programsko opremo, ki jo ponujajo znotraj aplikacije. V Cupertinu ne odgovarjajo za morebitno ponudbo piratskih naslovov, ki bi se utegnila pojaviti med igrami v katalogih emulatorjev.