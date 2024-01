Objavljeno: 19.1.2024 07:00

Apple bo moral dovoliti druge plačilne sisteme, ampak …

Ta teden je vrhovno sodišče v ZDA zavrglo tako Epicovo kot Applovo pritožbo za lansko odločitev drugostopenjskega sodišča, s čimer so pravnomočno začele veljati nekatere pomembne spremembe v Applovi tržnici aplikacij. Razlike so sicer manj korenite, kot bi si to Epic želel.

Jabolko spora je bila Applova provizija, ki znaša od 15-30 odstotkov pri nakupih aplikacij v tržnici in tudi vseh nadaljnjih nakupih znotraj aplikacij. Epic je trdil, da je to v nasprotju s pravili konkurence in je želel doseči, da Apple odpre platformo za nameščanje aplikacije tudi iz drugih virov. Sodba mu tega ni prinesla, je pa moral Apple dovoliti uporabljati druge plačilne sisteme znotraj aplikacij. A obstaja velik ampak.

Prvič, sprememba velja le za App Store v ZDA. Druga pomembna omejitev je, kako so lahko povezave do alternativnih sistemov vgrajene. Te se lahko pojavijo le na enem mestu v aplikaciji, spoštovati morajo Applove zahteve glede oblikovanja in jezika in ne smejo biti podobne kot Applov sistem za plačevanje. Če razvijalci aplikacij vse to upoštevajo, lahko uporabnike preusmerijo na drugo stran za nakup na primer naročnine – kjer bo Apple še vedno dobil 12-27 odstotkov provizije.

Prav ste prebrali, Apple se je odrekel le trem odstotkom plačil. To je približno toliko, kot tako ali tako vzamejo drugi plačilni sistemi, zato razvijalci ne bodo občutno na boljšem. To seveda velja le, če jim bo Apple dejansko odobril oglaševanje alternativnih plačilnih poti, saj to ni samoumevno. Če razvijalci Applu ne bodo razkrili količine teh nakupov in mu plačali provizije, jim bo aplikacije preprosto izbrisal iz App Stora.