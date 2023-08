Apple bo izplačal 113 milijonov dolarjev zaradi namernega upočasnjevanja starih iPhonov

Več kot dve leti po načelnem dogovoru na sodišču se je končala saga o Applovem namernem upočasnjevanju iPhonov s starejšimi baterijami, saj je ameriško sodišče potrdilo sporazumno poravnavo. Apple bo oškodovanim uporabnikom telefonov plačal 113 milijonov dolarjev, kar bo približno 65 dolarjev na telefon. Poravnava velja za ameriške kupce.

A pomembnejša je zgodba, saj je bilo prvikrat neizpodbitno dokazano, da trditve o počasnejšem delovanju starejših telefonov niso iz trte izvite. Od leta 2015 do 2017 je Apple na telefonih iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus in SE programsko upočasnjeval delovanje. To so storili, ker so imeli telefoni tako že iztrošene baterije, ki niso zmogle več zagotavljati dovolj visokih tokov za polno delovanje.

A Apple uporabnikov ni obvestil, da to počne in da lahko zgolj z zamenjavo baterije telefon spet obudijo do stare poskočnosti. Namesto tega so se muzali, ko so ljudje kupovali nove telefone. Kmalu zatem, ko je zgodba priplala na dan, je Apple početje priznal in v posodobitvi iOS omogočil izklop funkcije. Leta 2018 je bila vložena tudi kolektivna tožba zoper Apple, ki se je končala z opisano poravnavo.

Nekateri uporabniki se z njo niso strinjali, a so sedaj izčrpali še zadnja pravna sredstva. Poravnava je sedaj pravnomočna. Vplivala bo na tri milijone pritožnikov, ki so do 6. oktobra 2020 priglasili svoje zahtevke. Ti bodo dobili odškodnine, ki so del poravnave.