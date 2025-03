Objavljeno: 24.3.2025 14:00

Apple bi ure opremil s kamerami in iz njih naredil UI naprave

Apple po poročanju agencije Bloomberg razvija novo generacijo pametnih ur Watch z vgrajenimi kamerami, ki bodo omogočale uporabo naprednih funkcij umetne inteligence

V prihodnjih dveh letih želi Apple s pomočjo umetne inteligence in miniaturnih kamer popolnoma preoblikovati, kaj pomeni nositi pametno uro. Po informacijah Bloombergovega Marka Gurmana podjetje intenzivno dela na modelih ure Apple Watch, ki bodo opremljeni s kamerami in naprednimi umetno inteligentnimi funkcijami s skupnim imenom Visual Intelligence. Apple naj bi načrtoval izid teh naprav do leta 2027.

Vgrajene kamere naj bi uri Apple Watch omogočile, da »vidi« okolico. To pomeni, da bi ura lahko prepoznala letak za dogodek in samodejno dodala informacije v koledar ali na podlagi posnetka restavracije prikazala ocene in lokacijo. V osnovi gre za tehnologijo, ki je bila prvič predstavljena na telefonu iPhone 16, zdaj pa se seli tudi na manjše in bolj diskretne naprave. Kamere bodo po trenutnih načrtih vgrajene neposredno v zaslon klasične ure Apple Watch, medtem ko bo različica Ultra imela kamero ob strani. A to ni vse, saj Apple podobne funkcije razvija tudi za prihodnje različice slušalk AirPods, ki naj bi prav tako pridobile sposobnosti razumevanja in interpretacije okolice.

Za tem ambicioznim prehodom v novo dobo nosljivih naprav stoji Mike Rockwell, nekdanji vodja razvoja očal Vision Pro, ki je zdaj za krmilom nadgradnje Siri z lastnimi jezikovnimi modeli. Prav ti modeli naj bi do leta 2027 postali glavno pogonsko jedro Applovih umetno inteligentnih tehnologij. Čeprav konkretne naprave še niso bile javno predstavljene, so znaki jasni - Apple gradi temelje za svet, kjer pametne ure in slušalke niso več le podaljški telefona, temveč samostojni, inteligentni pomočniki, ki nas spremljajo na vsakem koraku.