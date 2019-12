Apple, Amazon in Google pripravljajo standard za pametne hiše

V zadnjih letih smo bili priča silovitemu napredku najrazličnejših naprav za pametne hiše, a ob tem postaja čedalje večja težava, da je vse številčnejše naprave zelo težko upravljati kot celoto, ker večinoma govorijo različne »jezike«, podpirajo torej različne standarde.

Apple, Amazon in Google želijo takemu stanju narediti konec, zato so se sporazumeli o pripravi skupnega standarda, ki bo temeljil na standardnem Internetnem Protokolu (IP). Novi standard za zdaj imenujejo Connected Home Over IP, postavili pa so ga pod okrilje združenja Zigbee Alliance.

Pri tem velja poudariti, da ne to iniciativo ne gre mešati s standardom Zigbee 3.0, za katerega prav tako skrbi združenje Zigbee, temveč za povsem novo iniciativo. Združenje so pač uporabili, ker so bili že njegovi člani in za potrebe novega univerzalnega standarda pač niso želeli ustanavljati nove organizacije. Omeniti velja, da so člani združenja tudi druga ugledna imena, kot so Samsung, IKEA in Signify (doselj Philips Lightning).

Skupina še ni razkrila podrobnosti okoli vseh značilnosti nove tehnologije. Prav tako ne ponujajo načrta in okvirnih datumov, kdaj bo delo na standardu obrodilo sadove. Google je v svojem sporočilu za javnost objavil, da bodo pri tem uporabili odprtokodne tehnologije Wave in Thread, ki jih uporabljajo v svojih obstoječih izdelkih. Wave denimo omogoča delovanje protokola prek različnih omrežnih povezav, kot so Wi-Fi, Bluetooth Low Energy (LE) in mobilna omrežja.

Javnost novo iniciativo pozdravlja z odprtimi rokami, saj je bil že čas, da se proizvajalci potrudijo poenostaviti uporabo in integracijo različnih izdelkov. Kupci lahko pričakujejo, da bodo imeli manj težav pri povezovanju tovrstnih naprav, razvijalci pa manj stroškov z implementacijo različnih protokolov.